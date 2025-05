Nun lässt Mucha ein weiteres ambitioniertes Vorhaben folgen. Vor dem Hintergrund stetig krisenhafter werdender Zeiten erarbeitete er nachhaltige, autarke und luxuriöse Rückzugsorte für den Tag X. Er nennt sie „Refugion“. Der Name steht für „ein persönliches, geschütztes Paradies“ weniger als sechs Flugstunden von Österreich entfernt. So beschreibt er die Fluchtorte auf der gleichnamigen Website. Interessenten finden dort Zugang zu Domizilen für den Notfall – aber auch als Zweitwohnsitz und Wertanlage – in einer Umgebung, die Krisensicherheit, medizinische Versorgung, Autarkie und Nachhaltigkeit betreffend Energie und Lebensmittel in deutschsprachigen Communities bietet.

Refugion verstehe sich als Informationsplattform und Schnittstelle – kein Immobiliengeschäft –, wie er sagt. „Ich sehe meine Aufgabe als kreativer Verleger mit einem wachen Blick in die Zukunft. Wo geht alles hin?“, fragt Mucha. Seine Grundannahme: Die Welt verändert sich in rasendem Tempo. Demokratien bröckeln, der Rechtsruck schreitet voran, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auf, Kriege rücken näher. „Und viele Menschen erkennen nicht, was sich da erneut wie in den 1930er-Jahren entwickelt. Wenn sie es verstehen, ist es wohl zu spät.“