Ex-Wanda-Manager Redelsteiner: „Ich sage nicht, dass ich der Gute war“

„The journey was terrible, but the trip was fantastic“ zitieren Sie John Lennon in Ihrer Biografie. Woran denken Sie bei „terrible“ und was war „fantastic“?

Angefangen hat alles mit der terrible journey. Gleich nach Gründung des Labels haben wir wegen des Namens „Wunderbär Records“ eine Klage am Hals gehabt. Daraufhin nannten wir es Problembär Records. Bevor alles richtig begonnen hat, hat sich dann mein Labelpartner Andrei verabschiedet. Auch wie die Zusammenarbeit mit Wanda geendet hat, war fürchterlich. Mein Ausflug ins Schlagerfach war ein Flop. Und fantastisch? Ich könnte die Erfolge aufzählen, aber fantastisch waren immer die Anfänge. Selbst wenn etwas später richtig groß geworden ist, war der Anfang immer am schönsten. Natürlich war es schön mit Wanda die Stadthalle auszuverkaufen, Doppelplatin zu bekommen oder Nummer 1 zu sein. Aber zum ersten Mal einen Club mit 200 Menschen zu füllen – das war fantastisch. Wie, wenn man als Beatles-Fan zum ersten Mal das Lied hört, das später dein Lieblingslied wird. Es wird nie wieder so gut klingen, wie beim ersten Mal.

Sie haben mit Wanda eine der erfolgreichsten österreichischen Bands entdeckt und durch drei Alben begleitet. 2016 haben Sie als Manager gekündigt. Welchen Stellenwert hat Wanda in Ihrer Karriere?

Mit der Band habe ich von Herbst 2013 bis Herbst 2016 die drei längsten Jahre meines Lebens erlebt, gleichzeitig auch die drei Jahre, die am schnellsten verflogen sind. Oft hat sich ein halbes Jahr wie zehn Jahre angefühlt. Das passt zur psychedelischen Aussage „the trip was fantastic“. Das letzte halbe Jahr war beruflich das Schwierigste. Auf einmal war alles sehr düster. Ohne Grund. Ich weiß bis heute nicht, warum wir alle so schlecht drauf waren. Meetings, die vorher wie kleine Partys waren, sind Business-Meetings geworden, in denen es nur noch um Egos gegangen ist. Dabei nehme ich mich nicht aus. Ich sage nicht, dass ich der Gute war. Es ging großteils um Machtspielchen. Das war extrem frustrierend.