Claus Peymann: „Das Moraldogma wird zur Waffe der Kunstfeinde“

Sie haben tatsächlich die Kammerspiele gefüllt, als wären Sie Elfriede Ott oder Fritz Muliar reloaded.

Kommen Sie denn wieder an die „Josefstadt“? Das Haus füllt sich ja mehr als zögernd, Sie waren der Ausreißer.

Davon habe ich gehört. Sie seien beim Proben unwirsch gewesen.

Haben Sie denn jemals etwas anderes über mich gehört? (lacht) Ja, es gibt Widerstand. Hinter meinem Rücken hieß es angeblich: „Achtung, Vorsicht! Der Peymann ist hochintelligent! Das macht ihn besonders gefährlich.“ Dafür bin ich dankbar – Hochintelligenz wurde mir nicht einmal in meinem Maturazeugnis bescheinigt! Aber das alles kommt mir bekannt vor. Auch bei Beginn unserer Arbeit 1986 am Burgtheater wurden wir auf ähnliche Weise bekämpft. Doch das sogenannte „Wunder“ der Peymann-Ära fand trotzdem statt. Heute lieben mich die Feinde von damals. Wenn man die „Josefstadt“ verändern will, ist das eine spannende Angelegenheit. Darum war ich so gern in den Kammerspielen. Gerade in einer Zeit, in denen die Theater in Gefahr geraten, sich in durchorganisierte und zugleich ganz und gar unkünstlerische Betriebe zu verwandeln! In Wien entsteht durch die Neuanfänge an der „Burg“ und am Volkstheater eine aufregende Konkurrenz. Ob die „Josefstadt“ das auch so sieht und den 84-jährigen Rappelkopf Peymann aushält… das weiß ich nicht. Das Publikum will es unbedingt – und ist dankbar! Und ihr Kritiker liebt ja ein bisschen Aufregung und Blutvergießen hinter den Kulissen.