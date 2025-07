Claus Peymann: „Es ging um Leben und Tod“

Wie kommentieren Sie die Unratsflut, die anlässlich des Nobelpreises über ihn entleert wurde?

Ich habe mich ungeheuer über diesen Preis gefreut, der auch der Begabung entspricht, die unser Österreich auszeichnet. Ein einziger Wiener Bezirk hat mehr Genies hervorgebracht als die Schweiz und Schleswig-Holstein zusammen! In der Kochkunst und in der Literatur ist Österreich unschlagbar. Was sich um den Nobelpreis in Österreich gegen Handke aufgebaut hat, war eine Katastrophe der Selbst­beschmutzung! Dass sie ein Genie aus ihrer Mitte in dieser Weise diskriminieren, ist typisch für die Österreicher, die selber nie glauben, wie gut sie sind. Sie sind großmäulig, halten sich für die besten Fußballer und Skiläufer der Welt. Aber insgeheim denken sie, dass sie gar nicht so begabt sind. Wenn sie plötzlich ein Genie in ihrer Mitte haben, das auch noch den Nobelpreis bekommt, kann das ja nicht mit rechten Dingen zugehen! Aber insgeheim sind sie stolz.

Tut die Politik in der Pandemiezeit genug für die Kunst?

Überhaupt nicht, nirgends! Wohin Sie schauen: eine Horde von Banausen. Frau Merkel, Herr Kurz, Herr Macron ist die Aussichtslosigkeit gemeinsam, Unfähigkeit, Ignoranz und Fantasielosigkeit. Die begreifen ja gar nicht, was sie zu vertreten hätten! Adidas, Mercedes, VW – und die Deutsche Bundesbahn? Nein, die Kunst ist es, die Verpflichtung, das zu erhalten, was Abendland ist. Aber sie begeben sich in die Hände durchgeknallter, rivalisierender Seuchenspezialisten. Die Festung ist reifgeschossen für die Wiederkehr der Nazis. In Deutschland bekommen wir womöglich Söder als Kanzler. Da wird ja der Kurz zum Genie.

Seine Beliebtheitswerte sind immer noch auf Rekordhoch.

Ja, auch meine geliebten ­Österreicher sind ganz schön deppert.