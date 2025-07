Cézannes Provence: Stein, Licht und Farbe

Ein Hotel-Tipp für Romantikliebhaber: Die elegante, aber erstaunlich unprätentiöse Villa Gallici. Die luxuriös-intimen 23 Suiten, das Restaurant und die Aufenthaltsräume, in denen hölzerne Brettspiele und nostalgische Provence-Reiseführer an längst vergangene Zeiten erinnern, ziehen jedes Jahr Promis wie Bono und Sharon Stone an.

Im spektakulär begrünten Außenbereich samt Pool kann man der sengenden Mittagshitze zumindest für einen Moment entfliehen. Kulinarisches Highlight: Das von Küchenchef Christophe Gavot eigens kreierte „Cézanne-Menü“, das mit 135 Euro (exklusive Weinbegleitung) preislich gar nicht mal schockiert, dafür eine echte Offenbarung ist.