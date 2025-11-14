Rap-Superstar Cardi B bringt viertes Kind zur Welt

Es ist das erste gemeinsame Kind für die Sängerin und ihren Freund Stefon Diggs. Im September hatte Cardi B im Interview des US-Senders CBS erklärt, dass sie mit dem Football-Profi ein Kind erwarte. Aus ihrer früheren Beziehung mit dem Rapper Offset hat sie drei Kinder. Während sie mit ihrem dritten Kind schwanger war, reichte sie die Scheidung von dem Rapper ein, mit dem sie seit 2017 verheiratet war.

Nach ihrem Debüt mit dem Album "Invasion of Privacy" aus 2018 veröffentlichte Cardi B im September ihr zweites Studioalbum "Am I The Drama?".