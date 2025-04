Pippi Langstrumpf: Geburtstagsgrüße zum 80er

In Deutschland und dem, was einmal Österreich gewesen war, schickte sich gerade die böseste aller Welten zum Untergang an. Die deutsche Armee taumelte an allen Fronten, doch zwischen dem März 1944 und der Erlösung von dem Übel lagen noch Gräberfelder, deren Bewohner bis in alle Ewigkeit keine Ruhe finden.

Zur nämlichen Zeit lag in Stockholm die 37-jährige, überschaubar gefeierte Schriftstellerin Astrid Lindgren mit verstauchtem Knöchel zu Bett. Der zehnte Geburtstag ihrer Tochter rückte näher, und als Geschenk sollten Geschichten zu Papier gebracht werden, die drei Jahre zuvor aus der Not geboren worden waren: Das Kind Karin war an einer Lungenentzündung erkrankt und erfand sich in einer Fiebernacht einen Schutzengel, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte: „Erzähl mir was von Pippi Langstrumpf!“ Die Mutter begann zu erzählen und hielt, was sich daraus entspann, drei Jahre später schriftlich fest.