„Pathétique“: Schläpfers abschließendes Werk trifft auf New Yorker Ikonen

Die letzte Uraufführung eines Ballettdirektors mag Anlass zu Pathetik geben. Als übertrieben gefühlvoll kann der gestrige Premierenabend in der Wiener Staatsoper dennoch nicht beschrieben werden. „Facettenreich“ trifft viel eher, was sich dem Publikum bot: Ein kontrastreicher Einblick in das Schaffen zweier Ikonen der New Yorker Tanzmoderne – George Balanchine und Merce Cunningham –, gefolgt von Martin Schläpfers abschließender Arbeit für die Compagnie des Wiener Staatsballetts.

Das Premierenpublikum bedankte sich mit anhaltendem Applaus und Standing Ovations und verdeutlicht damit nach Schläpfers vielkritisierter Direktionszeit, dass Wien mit ihm auch einen einzigartigen kreativen Geist verliert.