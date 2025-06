Vernissage: Farben der Medizin im Josephinum

Die Temperaturen sind frühsommerlich warm, die Abendsonne sorgt für Atmosphäre, die Stimmung ist ausgelassen. Aus den Lautsprechern erklingen Italo-Hits, das Gelato-Mobil sorgt für Abkühlung und das ­Espresso-Ape für After-Work-Energie. Und nein, die geladenen Gäste des Sommerfests des Josephinums mussten für all das keine weite Reise nach Bella Italia auf sich nehmen: Am 17. Juni verwandelte sich der pittoreske Vorplatz des Josephinums am Alsergrund in ein Fest für alle Sinne, das sich im Entree des historischen Gebäudes fortsetzte.