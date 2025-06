Guido Maria Kucsko: Die Kunst ist sein Mandat

Dieser Interdisziplinarität verdankt die Kunstwelt Kucskos Alleinstellung. Seine EPISODES, an denen er seit 2020 arbeitet und die vom Leben erzählen, sind Sinnbild ebendieser: Die in sich geschlossenen Serien changieren zwischen alltäglichen Eindrücken, die zu tiefphilosophischen Fragen führen, aber auch komplexe juristische Fragestellungen thematisieren können. Getragen von der zugrunde liegenden Idee, treffen hierbei Bilder auf Text – ob nun zuerst Idee, Bild oder Text entsteht, lässt sich nicht festmachen: „Die künstlerische Genese variiert“, so Kucsko. Die rohe, ungefilterte Ästhetik seiner iPhone-Fotografien entspricht dabei seiner eigenen, höchstpersönlichen Wahrnehmung. Anders beschrieben: „Meine Kunst ist untrennbar mit mir verbunden – ich stecke da drin.“ Die Arbeit „Conceptual Artist disappearing in his black Rectangle“, in der Kucsko in (s)ein schwarzes Rechteck – das in seinem OEuvre wiederkehrendes Element ist – einsteigt, visualisiert diese Verbundenheit.

Auch in den EPISODES ist das schwarze Rechteck zentrales Element: „Denken wir etwa an Epitaphe und ihre Inschriften, bleibt die Geschichte dahinter oftmals im Verborgenen“, so der Künstler. „Meine Epitaphe hingegen lassen sich wie ein Buch aufschlagen, dazwischen liegen Sequenzen des Lebens – sie stehen am Anfang und am Ende der EPISODES.“ Auch deren Inschrift ist integraler Bestandteil seiner Kunst: „Die Texte, die oftmals Epigrammen gleichkommen und wie Haikus (i.e. japanische Kurzgedichte), ein Gefühl auslösen, säen in Betrachtenden die Saat eines Gedankens – sie sind Denkanstoß und Türöffner, die dazu anregen, weiterzudenken und nachzufühlen.“ Und genau darum geht es Kucsko: Mit Betrachtenden in Dialog zu treten und dabei ein Gefühl auszulösen, eine Idee anzusprechen. Das oberflächliche Augenzwinkern ist gewollt. „Weil wir im Gespräch einander näher sind, wenn der Humor nicht außen vorgelassen wird. Und wer will, geht tiefer.“