Maria Happel: Die Feuerspringerin

Begonnen hatte sie mit der ihr eigenen Unerschrockenheit: Das komplette Direktorium war nach Differenzen zurückgetreten, die prominente und erfolgreiche Lehrkraft übernahm fliegend. Am 1. März 2020 trat sie an, am 11. musste sie pandemiebedingt schließen. Den „Unterricht im Briefmarkenformat am Computer“ bewältigte man kreativ: Pia Zimmermann, jetzt im „Sommernachtstraum“, war die Zofe Franziska und Caroline Baas, heute erste Adresse im Niederösterreichischen Landestheater, die Titel-Minna in Lessings Komödie. Sie interagierten aus ihren privaten Badezimmern in Berlin bzw. Bayern.

Maria Happel nennt Schüler wie Paul Basonga von der Burg oder Nils Arztmann, der gerade als junger Kreisky vor der Kamera steht. Auch beide Liebespaare im „Sommernachtstraum“ kommen aus diesem Stall. „Es gibt ja den klugen Spruch, den wahren Meister erkennt man an seinen Schülern. Jetzt treten sie mit Martin Schwab und Barbara Petritsch auf, eine Zeitspanne von 60 Jahren. Eine bessere Schule gibt es gar nicht für die jungen Leute.“ Denen soll jetzt die Chance eröffnet werden, Intendanten einzuladen und sich auf der Bühne zu präsentieren, nachdem ihnen die Pandemie die Abschlussvorstellungen gestohlen hat.

Die anonymen Denunzianten vom Seminar sind ihr mittlerweile bekannt, sie will da nichts mehr aufrühren. „Anonyme zielen im Hintergrund auf jemanden, der sich nicht wehren kann“, kommt sie auf vergleichbare Tumulte und dann auf Grundsätzliches. „Es müssen halt in den Seminaren auch jedes Jahr genügend Menschen aufgenommen werden. Die Kapazitäten haben wir gar nicht mehr an den Theatern. Es gibt insgesamt zu viele Schulen, und Schauspieler ist ja kein geschützter Beruf. Jeder, der einmal ein Tablett über die Bühne getragen hat oder nicht einmal das, kann sich Schauspieler nennen. Einige können sich mit Netflix retten, aber dass jemand mehr als fünf Jahre mit einer Serie versorgt ist, glaube ich nicht.“