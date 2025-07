Ozzy Osbourne im Alter von 76 Jahren gestorben

Ozzy Osbourne, der Sänger der legendären Heavy-Metal-Band Black Sabbath, ist tot. Osbourne starb am Dienstag im Alter von 76 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Erst vor zwei Wochen war der an Parkinson erkrankte Sänger bei einem Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham aufgetreten.

Osbourne sei im Kreise seiner Familie „und umgeben von Liebe“ gestorben, hieß es in der Erklärung. Am 5. Juli war er gemeinsam mit seinen Bandkollegen Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward im Stadion des Fußballclubs Aston Villa in Birmingham aufgetreten.