Rauschendes Fest für Jedermann: Premierenfeier im Stiegl-Keller als gelungener Auftakt der Festspiel-Saison

Es ist ein festlicher Fixpunkt im Salzburger Kultursommer: die traditionelle Premierenfeier des „Jedermann“ im Stiegl-Keller. Auch in diesem Jahr verwandelte sich der historische Lagerkeller über der Altstadt in den wohl prominentesten Treffpunkt der Festspielzeit. Nach der gefeierten Premiere des Theaterklassikers am Domplatz – oder wetterbedingt im Festspielhaus – wurde hoch über den Dächern Salzburgs bis spät in die Nacht angestoßen.

Eröffnet wurde der Abend wie gewohnt mit dem traditionellen Stiegl-Fassanstich. Dabei bewiesen „Jedermann“ Philipp Hochmair und „des Schuldknechts Weib“ Nicole Beutler Treffsicherheit: Nach nur vier beherzten Schlägen floss das frischgezapfte Salzburger Bier in die Krüge – sehr zur Freude des Premierenpublikums und der zahlreich erschienenen Gäste.

Neben Hochmair und Beutler genossen auch „Buhlschaft“ Deleila Piasko, „Tod“ Dominik Dos-Reis, „Teufel & Guter Gesell“ Christoph Luser, „Jedermanns Mutter“ Andrea Jonasson und viele weitere Ensemblemitglieder die stimmungsvolle Feier. Auch Regisseur Robert Carsen, das Festspieldirektorium mit Kristina Hammer, Markus Hinterhäuser und Lukas Crepaz sowie die Stiegl-Geschäftsführer Herbert Bauer, Erwin Huber und Braumeister Christian Pöpperl ließen sich das gesellschaftliche Highlight nicht entgehen.

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Medien und Gesellschaft – darunter Gery Keszler, Alf Poier, Sonja Kato-Mailath-Pokorny, Ursula Krinzinger und viele mehr – machten die Jedermann-Premierenfeier einmal mehr zu einem glanzvollen Treffpunkt der Festspielzeit.

Ein rauschendes Fest für ein Stück Theatergeschichte, das in Salzburg seit über 100 Jahren zum Sommer gehört – und dessen erfolgreiche Neuauflage auch 2025 gebührend gefeiert wurde.