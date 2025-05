Der Rest ist, wie das Zitat sagt, Geschichte. „Ö3 hat ,Live is Life‘ sofort gespielt. Das letzte internationale Interview dazu habe ich vor zwei Wochen dem britischen Guardian gegeben“, umreißt Pfleger Anfang und Gegenwart des Lebens mit dem Hit, der um die Welt ging. „Live is Life“ holte Auszeichnungen für Verkäufe in Silber in UK, in Gold in Österreich, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und Schweden, sowie Doppelplatin in Kanada. Insgesamt rangiert der Hit bei 1.225.000 verkauften Tonträgern. In Frankreich besetzte er 1985 Platz eins und zwei der Charts gleichzeitig, auf Platz zwei lag eine Coverversion.

Der Hit brachte Opus auf Tour rund um die Welt, die Band absolvierte Konzerte quer durch Lateinamerika, die USA, in Moskau, durch Europa sowieso. Wo auch immer die Band ankam, war „Live is Life“ schon da. Als Pfleger und Co. 1985 in Teotihuacán die Sonnenpyramide erklommen, stimmte eine Gruppe junger Menschen beim Aufeinandertreffen sofort „Nana nanana“ an. In Chile verließ Ewald Pfleger sein Hotel Richtung Strand, um einen Moment des Ankommens zu genießen. „Ich traue meinen Ohren nicht: Steht dort ein uralter, zahnloser Einheimischer mit einer Teufelsgeige und spielt ,Live is Life‘“, staunt Pfleger rückblickend noch heute.

Geschichten über Darbietungen seines Hits werden ihm seit vier Jahrzehnten von Freunden und Fans aus den entlegensten Ecken der Welt zugetragen: von Jugendlichen, die das Lied im Ruderboot in Sri Lanka sangen, bis zu Musikern, die es im Basislager des Kilimandscharo zum Besten gaben.