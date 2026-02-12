Opernball 2026: 5 Tipps für einen gelungenen Auftritt auf dem Parkett

1. Haltung ist alles

„Eine aufrechte Haltung verleiht jeder Bewegung Eleganz. Schon ein paar Ballettstunden helfen, Grazie und Anmut zu entwickeln.“

2. Selbstbewusst auf dem Parkett

„Tanzunterricht stärkt das Selbstvertrauen und sorgt dafür, dass man sicher und entspannt über das Parkett gleitet.“

3. Das richtige Schuhwerk

„Kleider und Schuhe sind nicht nur optisch wichtig, sie geben auch Sicherheit. Bequeme Schuhe sind essenziell. Vor allem für die Mitternachtsquadrille. Schließlich wurde bereits viele Stunden getanzt.“

4. Ein Lächeln nicht vergessen

„Ein Lächeln verleiht jedem Outfit und jeder Begegnung Leichtigkeit. Es macht jeden Auftritt ein wenig magischer.“

5. Den Moment genießen

„Das Wichtigste ist, diese magische Nacht zu genießen und wie ein Märchen voller Zauber und Schönheit zu erleben. Wer Glück ausstrahlt, wirkt automatisch schön.“