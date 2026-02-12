Opernball 2026: 5 Tipps für einen gelungenen Auftritt auf dem Parkett

Liudmila Konovalova, Erste Solotänzerin des Wiener Staatsopernballetts, gestaltet die Eröffnung des Wiener Opernballs 2026 und weiß, auf was es auf dem Ballparkett ankommt.
Wenn sich am 12. Februar 2026 die Wiener Staatsoper für den Opernball öffnet, wird Liudmila Konovalova die feierliche Eröffnung gestalten. Die Primaballerina und Erste Solotänzerin des Wiener Staatsopernballetts steht damit im Zentrum eines Abends, der auch international wahrgenommen wird. Unter den Gästen werden unter anderem die Schauspielerinnen Sharon Stone und Fran Drescher erwartet.
Für Konovalova hat der Auftritt auch eine persönliche Dimension. Die Tänzerin ist seit zehn Jahren österreichische Staatsbürgerin und beschreibt den Opernball als Ausdruck ihrer Verbundenheit mit Wien: „Es ist eine große Ehre, den Opernball unter den Augen der Wiener Elite und der österreichischen Besucher eröffnen zu dürfen.“
Konovalovas Tipps für einen gelungenen Opernball-Auftritt
1. Haltung ist alles
„Eine aufrechte Haltung verleiht jeder Bewegung Eleganz. Schon ein paar Ballettstunden helfen, Grazie und Anmut zu entwickeln.“
2. Selbstbewusst auf dem Parkett
„Tanzunterricht stärkt das Selbstvertrauen und sorgt dafür, dass man sicher und entspannt über das Parkett gleitet.“
3. Das richtige Schuhwerk
„Kleider und Schuhe sind nicht nur optisch wichtig, sie geben auch Sicherheit. Bequeme Schuhe sind essenziell. Vor allem für die Mitternachtsquadrille. Schließlich wurde bereits viele Stunden getanzt.“
4. Ein Lächeln nicht vergessen
„Ein Lächeln verleiht jedem Outfit und jeder Begegnung Leichtigkeit. Es macht jeden Auftritt ein wenig magischer.“
5. Den Moment genießen
„Das Wichtigste ist, diese magische Nacht zu genießen und wie ein Märchen voller Zauber und Schönheit zu erleben. Wer Glück ausstrahlt, wirkt automatisch schön.“
Rund um den Opernball ist Konovalova auch künstlerisch präsent: Am 15. Februar steht sie in der Wiener Staatsoper in George Balanchines Ballett „Jewels“ auf der Bühne und tanzt darin den dritten Teil „Diamonds“.