Wiener Opernball 2026 im Zeichen des Broadway

Ausschlaggebend für das doch recht ungewöhnliche Eröffnungsprogramm des Abends war die neue Ballettdirektorin Alessandra Ferri. Diese trat mit der Idee an den Direktor heran, bei der Eröffnung mit dem Staatsballett „The Carousel Waltz“ aus dem Musical „Carousel“ von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein tanzen zu wollen. „Es ist ein Feiern des Lebens, der Kunst, der Musik und der Gesellschaft“, sagte Ferri. Roščić gefiel dies offenbar so gut, dass er den Rest der Eröffnung um diesen Broadway-Hit zimmerte. Für die Kostüme der Tänzerinnen und Tänzer zeichnete niemand Geringerer als Giorgio Armani verantwortlich, der noch vor seinem Ableben im vergangenen Jahr die Bekleidung entwarf.

Als Sänger der Eröffnung wurden heuer die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende und der französische Tenor Benjamin Bernheim gewonnen. „Sie zählen zu der kleinen Gruppe weltweit gesuchter Sänger“, sagte Roščić. Neben Bernstein stehen unter anderem „Art is Calling for Me“ aus der Operette „The Enchantress“ von Victor Herbert sowie das Trinklied aus der Oper „La Traviata“ von Giuseppe Verdi auf dem Programm. Abgeschlossen wird die Eröffnung wieder ganz traditionell mit dem Donauwalzer. Dann übernimmt „der kollektive Wahnsinn“, so Roščić.