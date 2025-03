Olga Neuwirth: „Das Einfachste ist Desavouieren“

Komponistinnen haben keine Lobby wie Schauspielerinnen in Theater oder Film. Man ist Alleinläuferin und wird auch so behandelt. Dies zur viel beschworenen Gleichheit von Mann und Frau in der klassischen Musikwelt. Das Ganze ist besonders absurd, denn genau darum geht es u. a. in „Orlando“: um Bewusstmachung von Missständen, um Gleichheit und Diversität und die Unterdrückung von Frauen über Jahrhunderte hinweg. Verfasst bereits 1928!

Sogar an so einem „geschützten“ Ort wie der Staatsoper, die das gar nicht nötig hätte, agiert man weiterhin intolerant einer Frau und Komponistin gegenüber. Anstatt dass man stolz sein könnte, als österreichische Institution dies ermöglicht zu haben (wie das z. B. die Finnen mit Kaija Saariaho taten und tun). Nein, im Gegenteil: abwürgen. Gleich wieder ins Vergessen zurückschicken, als ob es dieses Werk nie gegeben hätte. So viel zum gern gepredigten Wort „Nachhaltigkeit“ und zum Status von erschaffenden Frauen an der Staatsoper, aber auch im österreichischen klassischen Musikleben an sich.

Pierre Boulez, der mit den Wiener Philharmonikern jahrelang viel zu tun hatte und den ich gut kannte, wäre in diesen Tagen 100 Jahre alt. Er sagte: „Eine Kultur, die nicht mit ihrer Tradi­tion bricht, stirbt“. Das habe ich ohnehin nur zart gewagt, und nicht als Provokation, wie ein Musiker in einer Zeitung vor der Uraufführung behauptet hatte. Aber das darf man eben anscheinend als Frau nicht in der klassischen Musikwelt des 21. Jahrhunderts in Österreich. Ich wurde bestraft und aus dem Verkehr gezogen. Diese Aussage von Boulez, der ich absolut zustimme, bedeutet überhaupt nicht, dass man die Wiener Philharmoniker oder auch die Wiener Staatsoper nicht bewundert und schätzt. Was für ein großes Missverständnis!