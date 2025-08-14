Rudolf Buchbinder: „Im Kopf spiele ich 24 Stunden“

Ebendort wird auch sein Geburtstag begangen werden, Details sind noch unter Verschluss. Aber dass die Philharmoniker in Wien die Jubelmaschine in nicht alltäglichem Ausmaß anwerfen werden, unterliegt keiner Geheimhaltung. Auswärts sind es die vielleicht letzten überlebensgroßen Dirigenten, die mit ihm auf Geburtstagstournee gehen oder mit Konzertserien legendäre Aufführungsorte in Übersee bespielen werden.

Ein Ort wird auch 2026 fehlen: Buchbinders erste Auftritte bei den Salzburger Festspielen datieren schon aus den frühesten Siebzigerjahren, und sie hatten sich als Institution etabliert, ehe sie unter neuer Führung abrupt endeten.

Rückblickend hätten sich die Verhältnisse nicht glücklicher wenden können. Denn die Zeit war reif für die vielleicht tollkühnste Vision des großen Kulturpolitikers Erwin Pröll. In der kulturellen Pampa zwischen Tullnerfeld, Wald- und Weinviertel sollten klassische Konzertfestspiele der höchsten Liga hochgezogen werden. Und nicht etwa in dem klassizistischen, zwischen Rübenäckern träumenden Schlossmonstrum Grafenegg. Sondern, mit den Wirtschaftsgebäuden als Zentrale, in der Freiluftarena Wolkenturm mit 1.700 Sitz-, 400 Rasenplätzen und britischer Park-Eleganz rundum. 2007 wurde das futuristische Wunder mit den ersten Festspielen eröffnet, mit einer Akustik, die feinste Farbnuancen übertragbar macht.

Pröll begriff gleich, dass sich die Investition nur unter attraktiver Leitung rechnen könne. Abgesehen vom sommerlich verödenden Wien sollten vor allem Menschen aus der Gegend angesprochen werden. Man brauchte also einen regional populären Gründungsintendanten, der aber dank internationaler Reputation (und zufriedenstellender Dotierung) die Weltelite der Klangkörper und Solisten ansprechen konnte.