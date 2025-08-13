News Masterclass: Zwischen großer Geste und expressiven Farben

„Ich bin kein abstrakter Maler“, sagte Wolfgang Hollegha einst über sich und seine Kunst. Denn seine Malerei entspringt einem Motiv; sie findet ihren Ursprung also in der realen Welt – ein grundlegend gegenständlicher Bezug, der sich bloß in einigen wenigen Arbeiten in rudimentärer Andeutung zu erkennen gibt.

Vorrangig erzählt Holleghas Malerei nämlich ihre eigene Geschichte. Eine Geschichte von höchst subjektiver Wahrnehmung. Schließlich ist es das akribische, beinahe exzessive Beobachten, das Holleghas künstlerische Genese in Gang setzte: er beobachtete so lange, bis das Motiv eine Eigenständigkeit in Form und Farbe entwickelte, die er in grafischen Vorskizzen zu Papier brachte, ehe er sie mit lasurartig aufgetragener Ölfarbe in seine singuläre Bildsprache übersetzte. So entwickelter er ein Narrativ von expressiver Farbigkeit und hohem Abstraktionsgrad, das den Raum seiner Farbfeldmalerei eröffnet.