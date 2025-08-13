Spitzentöne: Laura Laabs Debütroman „Adlergestell“ – Mehr als Nostalgie und Abrechnung

Klar habe sie aus ihrer Biografie geschöpft, sagt die 1985 ins damalige Ost-Berlin geborene Filmregisseurin und Schriftstellerin Laura Laabs. Das Adlergestell war ihr Kindheitsbiotop, auch der Zeitrahmen stimmt mit einer kleinen Unschärfe. Sie habe, sagt Laura Laabs, den Einfluss der großen auf ihre eigene, kleine Geschichte befragen wollen. Anfühlbar solle das vor dreieinhalb Jahrzehnten Geschehene werden, haptisch, sinnlich, als Geschmack.

Und welch ein Bürde gewordenes Privileg sie in die neue Zeit zu schleppen hatte! Einer der Urgroßväter war ein Nazi-Bagatellverbrecher, einer der Gr0ßväter ein namhafter Journalist und inoffizieller Mitarbeiter des DDR-Geheimdiensts, verheiratet mit der jüdischen Gründerin des volkseigenen Lifestyle-Periodikums „Sibylle“. Beide publizistisches Establishment des Arbeiter- und Bauernstaats, bis sie „Außenseiter und Angegriffene“ wurden. Die Kindheitsorte, auch die Wohnung am Adlergestell, waren plötzlich Rückübertragungsfälle an Vorbesitzer aus dem Westen.

Dass die Ich-Erzählerin des Romans am Ende mit der AfD durch die Straßen marodiert, führt doch nicht etwa auf einen heimlichen Seitenstrang der autobiografischen Fährte? „Klar nein. Ich komme aus einer antifaschistischen Familie, das wäre schon ein sehr harter Bruch. Aber ich kenne Menschen in meinem eigenen Umfeld, die nach rechts abgebogen sind. In dem Ort, in dem ich wohne, liegt die AfD bei 47 Prozent, es ist Teil meiner konkreten Lebensrealität.“ Sagt Laura Laabs, die sich per WhatsApp aus dem mobiltelefonisch benachteiligten Örtchen Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern meldet. Hier lebt sie und dient sich gern ungebeten als Aushilfe in der Kneipe an, wenn sie nicht am Zweitwohnsitz Berlin benötigt wird.