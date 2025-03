„Monster’s Paradise“: Trump als tödlicher Kasperlkönig

Dass „Monster’s Paradise“ in Venedig entstehen sollte, dem Sehnsuchtsort der Kindheit an der steirischen Grenze zu Italien, war vereinbart und wird nun durch herausfordernde familiäre Umstände durchkreuzt.

Also sind die Idealzustände, soweit eben möglich, daheim herzustellen, am Wohnsitz Wien, wo sie an der Musik-Uni lehrt. „Am besten komponiere ich in ­einer Wohnung, in der ich Ruhe habe, um mich konzentrieren zu können, um nach Stunden langer Arbeit am Schreibtisch in frischer Luft spazieren gehen zu können, um das Hirn auszulüften. Am liebsten an einem Ort am Wasser. Für elektronische Arbeiten in meinem Studio oder in professionellen Studios“, beschreibt sie das kreative Wunschambiente.

Die 78-jährige Literaturnobelpreisträgerin, die sich im Einfamilienhaus an der Hütteldorfer Peripherie, dem Wohnsitz seit Jugendjahren, jeglicher Öffentlichkeitszumutung entzieht, ist heute die vielleicht einflussreichste Dramatikerin Europas, sicher des deutschen Sprachraums.

Olga Neuwirth, Tochter des steirischen Jazzpianisten Harry Neuwirth, ist um eine Generation – 22 Jahre – jünger als die Lebensfreundin und schon habituell ihr Gegenteil: Heftig aufbrausend Gehör gegen die Ungerechtigkeiten der Kunstwelt und der Welt drumherum fordernd, hat sie sich zu Zeiten, da noch Clara Schumann für die letzte namhafte Komponistin gehalten wurde, einen Platz in der Musikgeschichte reserviert.

Elfriede Jelinek war da Pendant und Gegenentwurf in einem. „Eine wunderbare, treue Begleiterin in menschlichen und künstlerischen Belangen seit über 40 Jahren“, sagt Olga Neuwirth. „Ich bewundere sie, seit ich mit 15 ,Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr‘ gelesen hatte.“

Die Arbeit mit der graduierten Organistin begann 1989 mit zwei „Miniopern“, setzte sich in den Neunziger­jahren mit „Bählamms Fest“ ins Horror- und 2002 mit „Lost Highway“ nach David Lynch ins Thriller-Genre fort.