„Wiener Blut“ im Schlosstheater Schönbrunn: Strauss-Operette als Sommerhighlight 2025

„Wiener Blut ist keine bloße Nostalgie. Die Operette zeigt, wie brüchig Identität wird, wenn sie sich nur über Herkunft und Stand definiert – und trifft damit den Nerv der Zeit“, so Habjan. Besonders die starken Frauenfiguren im Stück hätten aktuelle Relevanz.

Intendant Roland Geyer ordnete die Produktion in den Kontext des Festjahres ein: „Wir feiern über das ganze Jahr hinweg die Musik und Lebensfreude von Johann Strauss. Und wie es in der Operette so treffend heißt: ‚Draußt in Hietzing gibt’s a Remasuri‘ – genau diese Stimmung möchten wir unserem Publikum erlebbar machen.“

Musikalisch verantwortet Hannah Eisendle die Aufführung. Sie bezeichnet Strauss’ Musik in „Wiener Blut“ als „pure Lebenslust – aber nie oberflächlich“. Das Ensemble um Nikola Hillebrand und David Kerber setzte die Mischung aus Leichtigkeit und Tiefe mit Tempo und Witz um.