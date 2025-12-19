Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit braucht neue Lunge

"Ich hatte immer gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten können", sagte Mette-Marit in einem Interview mit dem Fernsehsender NRK. Jetzt habe sich ihr Zustand aber schneller verschlechtert, als sie und ihre Ärzte gehofft hatten.

Bei Mette-Marit war vor sieben Jahren eine seltene Form der Lungenfibrose festgestellt worden. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, bei der Narben im Lungengewebe gebildet werden, was unter anderem zu Atemnot führen kann. Deswegen musste die Kronprinzessin immer wieder offizielle Termine absagen - im März auch ihre Teilnahme an der Leipziger Buchmesse.

Im Herbst war Mette-Marit einen Monat lang in einer Lungen-Reha. Seitdem hat sich ihr Zustand jedoch weiter verschlechtert. "Der größte Unterschied für mich ist, dass ich die Dinge, die ich früher tun konnte, einfach nicht mehr tun kann", sagte die Kronprinzessin zu NRK.

Ihr Mann, Kronprinz Haakon (52), der während des Fernsehinterviews neben ihr saß, sagte: "Wenn wir still sitzen, scheint es, als ginge es ihr gut. Aber wir sehen ja, dass sie schwerer Luft bekommt." Diejenigen, die Mette-Marit nahestünden, merkten deutlich, dass sie weniger Energie habe und es ihr öfter schlecht gehe, sagte der norwegische Thronfolger. Das könne manchmal sehr plötzlich kommen.

Mette-Marits Arzt und Leiter der Lungenklinik am Osloer Rikshospitalet, Are Martin Holm, sagte zu NRK: "Die Krankheit ist heute so schwerwiegend, dass wir beginnen uns darauf vorzubereiten, wie wir weitere Verschlechterungen handhaben können. Das Einzige, das dann noch hilft, ist eine Transplantation."

Laut Holm werde Mette-Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation kommen, wenn ihre Lebenserwartung begrenzt sei. "Denn eine Transplantation macht man, um Leben zu retten", so der Arzt. An dem Punkt sei die Kronprinzessin noch nicht angelangt. Es handle sich jedoch um eine tödliche Krankheit und man müsse auf diesen nächsten Schritt vorbereitet sein, sagte Holm.

Das norwegische Kronprinzenpaar hat zusammen zwei Kinder, Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Prinz Sverre Magnus (20). Außerdem hat Mette-Marit aus einer früheren Beziehung den Sohn Marius Borg Høiby (28), der ab Februar unter anderem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und Körperverletzung vor Gericht steht.