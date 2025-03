Nils Strunk: Über Nacht ein Magnet

Ofczarek, Peters, Meyerhoff? „Dass Sie mich mit denen vergleichen! Nichts könnte mir mehr schmeicheln und mich gleichzeitig zum Zittern bringen. Das sind Idole“, sagt er und will auch ­Michael Maertens, Roland Koch und Birgit ­Minichmayr mitgemeint haben. „Die ­kochen nicht mit Wasser. Ich weiß nicht, was es ist, aber Wasser ist es nicht.“

Nils Strunk, geboren 1990 in Bad ­Oldesloe, Schleswig-Holstein, bildungsbürgerlich aufgewachsen in Lübeck, ausgebildet im dortigen humanistischen Katharineum, wo die Brüder Mann, der Anarchist Erich Mühsam und der Industrielle Werner von Siemens in die Weltgeschichte eingewiesen wurden.

Blickt man auf das künstlerische Werden des rasend beredsamen, Fragen im Stakkato parierenden Zöglings Strunk, so staunt man. Was der an der Burg schon alles gespielt hat, seit er von Martin Kusej geholt wurde! Er konnte erfolgreich die Aura des Zwielichtigen mobilisieren, war im „Sturm“ zu sehen, in „Engel in Amerika“ und „Bunbury“, immer um einen Deut besser als die Inszenierung. Debütiert hat er 2019 als Schillers Don Karlos, Kusej brachte seine finstere Kreation mitsamt dem Titelhelden vom Dienstort München mit. Aber wer erinnert sich an Kusejs „Karlos“, wer an den Direktor selbst?

Ein Phänomen ist die pfiffige „Zauberflöte“-Adaption, die er 2023 mit seinem künstlerischen Alter Ego Lukas Schrenk gefertigt hat: Sie hat sich vom Nebenschauplatz Kasino unauffällig ans große Haus vorgearbeitet, war schon fast abgespielt und ist jetzt ausverkauft – als offenbarer Ausweichtermin zum noch ausverkaufteren Zweig.