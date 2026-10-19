Nico Santos blickt in sich und kommt wieder nach Wien

Das "P" im Titel seiner vierten Studioproduktion steht für "Personal": "Das ist die reduzierte Seite", sagt der Deutsche im APA-Interview über diesen Teil des Doppelalbums. Das "O" steht wiederum für "Optimist", der er ja grundsätzlich sei im Leben. Was das "V" betrifft, bleibt noch geheim. Nur so viel: "Man kann noch mehr Musik erwarten. Ich habe mir das aber vorher nicht überlegt, das alles ist spielerisch entstanden. Es war eine inspirierende Zeit, sagen wir mal so." Das Album erscheint am 30. Oktober. Am 9. November gastiert Santos nach seinem heurigen Auftritt am Donauinselfest mit neuer Show noch einmal in Wien.

Die meisten Songs entstanden über einen Zeitraum von drei Jahren, manche Ideen sind aber schon älter. "Ich habe Songs geschrieben und noch mehr Songs und noch mehr Songs", schmunzelt Santos. "Irgendwann habe ich gemerkt: Die klingen ganz schön unterschiedlich. Das sind ganz schön andere Welten an Songs. Aber sie alle waren mir zu wichtig, um sie noch weiter nach hinten zu schieben."

Also wurde es ein Doppelalbum, was in einer Zeit, in der die Branche verbissen auf Singles setzt, doch überrascht. "Mein Papa war Jazzmusiker, meine Mama Grungemusikerin. Die haben mir immer Doppel-LPs vorgespielt", erzählt Santos. "Es war klar, dass ich das auch mal machen will. In der heutigen Musikzeit weiß man eh nichts mehr. Keiner kann dir sagen, womit du jetzt durch die Decke gehst - oder nicht. Also mach zu 100 Prozent das, was du am coolsten findest. Genau darum sagt der Nico jetzt: Weißt du was, ich habe Bock, ein Doppelalbum herauszubringen."

"Es sind einige experimentierfreudige Lieder auf diesem Album. Darauf bin ich am meisten stolz", sagt Santos. Einen Song - "nur mit Liveinstrumenten" - habe er alleine produziert. In einem vierminütigen Rapsong wiederum lässt er sein ganzes Leben chronologisch Revue passieren. "Ich habe auch Streicher in Ungarn aufgenommen. Das sind so Sachen, die ich so zum ersten Mal gemacht habe, wo man sich denkt: Geil, das kann ich alles machen, weil ich Bock darauf habe."

Im Sommer 2024 ist der Sänger zum ersten Mal Vater geworden. Einen Song hat er für sein Kind geschrieben, erzählt Santos. Wie hat sich die Vaterschaft sonst auf ihn ausgewirkt? "Ich glaube, ich bin in vielem ruhiger geworden. Ich habe gemerkt, wie sich die Prioritäten komplett ändern. Ich sehe die Arbeit gefühlt gelassener. Weil am Ende, wenn mal alles schlecht läuft, mich dann aber mein Kind anlacht und alle Sorgen verblasst sind."

Einige der neuen Songs wird es neben alten Hits im Herbst in der Wiener Stadthalle zu hören geben. "Wir arbeiten seit Anfang des Jahres am Programm", so der 33-Jährige. "Ich habe ja nicht nur eine Karriere als Nico Santos, sondern als Santos im vergangenen Jahr ein Album mit deutscher Musik rausgebracht." Außerdem verbrachte er 20 Jahre in Spanien. "Das heißt, ich habe auch viele spanische Einflüsse." All diese Seiten will er seinen Fans präsentieren. Spektakel muss dabei auch sein: "Ich will natürlich etwas zeigen, das die Leute so vielleicht noch nicht gesehen haben." Die Show soll die Musik aber nicht in den Schatten stellen. Für den Auftritt verspricht Nico Santos daher "eine schöne Mitte von beidem".

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E - Künstlerseite: https://www.nico-santos.de - Konzertinfos: https://showfactory.at )