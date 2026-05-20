In memoriam: VALIE EXPORT – die Ikone feministischer Kunst

1980 bestritt sie parallel zu Maria Lassnig – die beiden so starken Künstlerinnen kamen nicht miteinander aus – den Österreichischen Pavillon der Biennale von Venedig. Ab da war sie kein Outlaw mehr in Österreich. Dreißig Jahre später war sie – bis heute – die anerkannteste und meist bewunderte lebende Künstlerin des Landes.

Wir trafen uns das letzte Mal zufällig im Flugzeug von Paris nach Wien. Sie war auf der Rückreise vom Geburtstag ihres neuen Galeristen, Thaddaeus Ropac, der 1982 in Lienz in Osttirol seine Galerie gegründet hatte. Alle im Flugzeug erkannten sie mit ihren knallroten Haaren. Wir waren als letzte Passagiere eingestiegen und als sie mich sah und umarmte, konnten die Leute das nicht glauben.

1997 kuratierte Harald Szeemann im MAK „Austria im Rosennetz“ – eine Ausstellung über Visionäre in Österreich. Meine Aufgabe bestand darin, jeden Samstag während der Laufzeit der Schau im „Standard“ in Wien die Seite 3 der Samstagbeilage mit einem großen Interview mit einem Künstler oder einer Künstlerin und einem Text zur Ausstellung zu bespielen. Das sei ein „erweiterter Ausstellungsraum“, meinte Szeemann. Natürlich war VALIE EXPORT auf der Liste, die wir dafür erstellten. Beim Gespräch in ihrem Atelier erzählte sie, dass in den späten 1960er Jahren – als sie beispielsweise die berühmte Aktion mit Peter Weibel an der Hundeleine auf dem Stephansplatz gemacht hatte (spontan am Samstagmittag nach einer Ausstellungseröffnung in der Galerie nächst St. Stephan) – die Polizisten in der Wiener Innenstadt ein Foto von ihr mit sich trugen, um sie zu identifizieren und daran hindern zu können, eine neue Aktion zu machen. Darauf war sie zurecht sehr stolz. Eine einzelne Künstlerin hatte die Kraft und die gesellschaftliche Wirkung einer ganzen feministischen Partei (die es nicht gab).