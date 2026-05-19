Exklusiv für Abonnent:innen: Einladung zur NEWS Masterclass „CARE MATTERS“ in der Albertina gewinnen

Ein Abend ganz im Zeichen der Kunst:
NEWS lädt 5 Abonnent:innen mit Begleitung zur exklusiven NEWS Masterclass anlässlich der Ausstellung „CARE MATTERS“ in der Albertina ein
Bei einer persönlichen Führung mit Prof. Dr. Gabriele Schor, Gründungsdirektorin der SAMMLUNG VERBUND, erhalten Sie spannende Einblicke in das Werk und die Welt der vielseitigen Künstlerinnen der Sammlung.
Im Anschluss lädt NEWS zu einem entspannten Get together ein.
Ort: Albertina Museum, Wien
Datum: 10. Juni 2026, 19:00 Uhr
Freuen Sie sich auf eine besondere NEWS Masterclass voller Kunst, inspirierender Gespräche und einzigartiger Atmosphäre.
Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.
Teilnahmeschluss: 01.06.2026
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gemeinsam mit Ihrer Begleitung dabei sein!