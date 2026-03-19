Minerva Awards ehren Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft

Im Wiener Rathaus wurden bei den Minerva Awards 2026 Frauen in sieben Kategorien ausgezeichnet. Neue Preise würdigten gesellschaftliche und wirtschaftliche Impulse.
Auszeichnungen im Wiener Rathaus
Im Wiener Rathaus sind am 17. März 2026 die Minerva Awards des Wirtschaftsmagazins sheconomy verliehen worden. In Kooperation mit der Stadt Wien wurden Frauen ausgezeichnet, die in Wirtschaft und Gesellschaft besondere Leistungen erbracht haben.
Vergeben wurden Preise in sieben Kategorien, darunter erstmals „Game Shaper“ und „Nation’s Voice“. Durch den Abend führten Schauspielerin Lilian Klebow und sheconomy-Chefredakteurin Lara Gonschorowski.
Preisträgerinnen in sieben Kategorien
Als „Shooting Star“ wurde Katharina Feiertag (Quickticket) ausgezeichnet.
Den Preis als „Match Maker“ erhielt Elisabeth Kaneza.
In der Kategorie „Impact Icon“ wurde Heike Freund (Marvel Fusion) prämiert, während Natalie Harsdorf als „Beyond Leader“ ausgezeichnet wurde.
Die neue Kategorie „Game Shaper“ ging an Lisa Währer (FC Viktoria Berlin). Als „Pioneer“ wurde Alexandra Kautzky-Willer geehrt.
In der Kategorie „Nation’s Voice Österreich“ wurde Designerin Lena Hoschek ausgezeichnet.
Die deutsche Journalistin Natalie Amiri erhielt den Preis „Nation’s Voice Deutschland“ und meldete sich per Videobotschaft zu Wort.
Prominente Gäste und Beiträge
Zu den Gästen zählten unter anderem Schauspielerin Proschat Madani, Balletttänzerin Ketevan Papava, Designerin Niki Osl, Pianistin Donka Angatscheva sowie Profitänzerin Conny Kreuter.
Beiträge von Vertreterinnen aus Politik und Medien begleiteten die Preisverleihung. So betonte Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak die wirtschaftliche Rolle von Frauen. Auch sheconomy-Herausgeberin Kristin Hanusch-Linser hob die Bedeutung weiblicher Spitzenleistungen hervor.
Gala mit künstlerischem Rahmen
Musikalisch wurde der Abend von Saxophonist Sebastian Grimus und Sängerin Vazista begleitet. Die Veranstaltung verband Preisverleihung, künstlerische Beiträge und gesellschaftspolitische Themen.