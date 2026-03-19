Minerva Awards ehren Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft

Als „Shooting Star“ wurde Katharina Feiertag (Quickticket) ausgezeichnet.

Den Preis als „Match Maker“ erhielt Elisabeth Kaneza.

In der Kategorie „Impact Icon“ wurde Heike Freund (Marvel Fusion) prämiert, während Natalie Harsdorf als „Beyond Leader“ ausgezeichnet wurde.

Die neue Kategorie „Game Shaper“ ging an Lisa Währer (FC Viktoria Berlin). Als „Pioneer“ wurde Alexandra Kautzky-Willer geehrt.

In der Kategorie „Nation’s Voice Österreich“ wurde Designerin Lena Hoschek ausgezeichnet.

Die deutsche Journalistin Natalie Amiri erhielt den Preis „Nation’s Voice Deutschland“ und meldete sich per Videobotschaft zu Wort.