Gerade in einer Zeit, in der sich gesellschaftliche Spaltungen vertiefen, sei dies notwendig, betont Herre. „Ihr hattet gerade Wahlen in Österreich, ihr wisst, was es heißt, wenn sich diese Spirale des Hasses weiterdreht und in politischen Institutionen festfrisst. Während sich diese Entsolidarisierung fort dreht, wollen wir zeigen, dass es ein Gegenkonzept gibt. Es geht davon aus, dass man auch Menschen außerhalb der angestammten Räume von Freundschaft und Familie mit Liebe begegnet. Liebe wird politisch, wenn sie sich gegen diese Spaltung stellt.“

Liebe bloß romantisch zu begreifen, treffe nicht den Kern des Mensch-Seins, meint Herre. „In unserer Leistungsgesellschaft, im ständigen Wettkampf verlernen wir Liebe als Motiv. Es ist nicht Liebe, womit Menschen in unserer Gesellschaft als erstes ausgestattet werden, sondern Konkurrenzdenken, Materialismus und eine Idee von einem Glücksversprechen. Ich glaube dennoch, dass alle Menschen Verbindung und Akzeptanz suchen und Räume, in denen man sich solidarisch begegnen kann.“