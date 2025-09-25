Masterclass: Fundermax und NEWS laden zum KI-Exkurs

Am 24. September lud NEWS gemeinsam mit Fundermax, dem geschichtsträchtigen Weltmarktführer für Fassadenplatten, zur Masterclass ins historische Blickle Kino im Belvedere 21. Den Auftakt des Abends machte Kunsthistoriker und Kurator Franz Smola: Mithilfe Künstlicher Intelligenz rekonstruierten die Österreichische Galerie Belvedere und Google Arts & Culture im gemeinsamen Projekt „Klimt versus Klimt“ die Farbigkeit der Fakultätsbilder Klimts, die 1945 durch einen Brand zerstört und ausschließlich als Schwarz-Weiß-Fotografien überliefert wurden. Dank Fundermax fand die eingefärbte Fotografie des Bildes „Die Medizin“ im November vergangenen Jahres seinen Weg an die Fassade des Anna Spiegel Forschungsgebäudes am MedUni Campus AKH. „Dass es überhaupt soweit kommen konnte, ist zwar Verdienst der KI, hätte aber ohne das Wissen Franz Smolas nicht funktioniert“, betont Belvedere-Geschäftsführer Wolfgang Bergmann in der anschließenden Podiumsdiskussion die Wichtigkeit der menschlichen Komponente im Umgang mit KI. Die ist längst sowohl in der Kunst, als auch in der Architektur angekommen. Es gilt, sie unterstützend als bereicherndes Tool zu nutzen – sich davor zu verschließen, wäre laut Podium falsch und ohnedies unmöglich. „Richtig genutzt, ist sie etwa ein bereichernder Vorteil in puncto Effizienz“, so Architekt Johannes Baar-Baarenfels. Marlene Gesierich warnt indes vor einem „KI-generierten Einheitsbrei“, der gerade in Sachen Design das Ziel verfehle. Was – so ist man sich unisono einig – nicht passieren dürfe: Dass man die Zügel gänzlich aus Menschenhand gibt. Schließlich leben wir in einer analogen Welt, die eine Software nur bedingt nachvollziehen kann…