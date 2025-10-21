Liebes Leben: Welchen Einfluss die Jahreszeiten auf die Libido haben

Im Sommer verliebt man sich wohl schneller. Verantwortlich dafür ist ein hormoneller Mix aus Serotonin, Noradrenalin, Dopamin und Oxytocin – Wer hoch fliegt, kann auch tief fallen: Auf Idealisierung folgt oft Abwertung.

Man entliebt sich ebenso schnell wie man sein Herz verlor. Verliebtheit kann Bindung möglich machen, nicht garantieren. Tiefe Gefühle wachsen wie Frühlingsblumen. Daher ist die wahre Liebe eine Entscheidung – unabhängig von Botenstoffen und dem Wechsel der Jahreszeiten.