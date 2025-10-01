Leopold Ganzers abstrakte Welt

Nach dem Abschluss an der Akademie kehrt der Künstler nach Osttirol zurück. Der erneute Blick auf die Berge fördert letztlich sein singuläres Narrativ: Er beginnt, in der Formenvielfalt des Großen das Kleine zu sehen. Umgekehrt schult ihn diese Wahrnehmung im Kleinen das Große zu erkennen.

„Und diese Erkenntnis, dass Dinge, an denen man achtlos vorübergeht, genauso wesenhaft sein konnten wie große, hat dazu geführt, dass ich von all dem, das ich bis dahin gemacht hatte, Abschied genommen habe. Ich habe versucht, eine neue, eigene Form zu finden – indem ich durch einfache Formschraffuren auf der Leinwand Dinge gestaltete, die dieses nicht Fassbare, sich ständig Verändernde vermitteln sollten“, so Ganzer in seiner auto­biografischen Niederschrift.

Damit sichert er sich mit expressiver Farbigkeit – in Öl, Acryl, Aquarell und Tusche – und eigenständiger, vielschichtiger Formensprache neben seinen Freunden Max Weiler und Franz Grabmayr sowie seinem einstigen Lehrer und späteren Freund Herbert Boeckl einen Platz in der Riege der bedeutendsten Naturabstraktionisten der heimischen Kunstszene.