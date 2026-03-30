Kunstmesse SIFAF eröffnet im historischen Haus Koller in Salzburg

Im Salzburger Haus Koller am Waagplatz ist die International Fine Art Fair (SIFAF) eröffnet worden. Das Bürgerhaus aus dem Jahr 1181 dient erstmals als Ausstellungsort und wird bis 6. April von rund 20 Galerien und Kunsthändler:innen bespielt.

Auf etwa 1.000 Quadratmetern werden Werke aus unterschiedlichen Epochen gezeigt. Bereits am Vormittag konnten Medienvertreter:innen bei einem Rundgang mit Veranstalter Wolfgang Pelz Einblicke in Konzept und Aufbau der Messe gewinnen.