Kulturbrunch in Baden: Hochmair bringt „Werther“ auf die Bühne

Der Kultursalon knüpft an die Tradition historischer Wiener Salons an, übersetzt diese jedoch in ein Eventformat. Neben Hochmairs Auftritt umfasst die Frühlingsreihe weitere Programme – von literarischen Lesungen bis zu Musicalabenden.

Initiiert wurde das Format von Nikolaus Gutmann und Billy Vavken. Im Zentrum steht weniger eine klassische Aufführungssituation als vielmehr die Verbindung von künstlerischem Programm und sozialem Austausch.

Der Kultursalon zeigt damit, wie literarische Stoffe in einem erweiterten Rahmen präsentiert werden können – jenseits von Theater oder Lesung, eingebettet in ein kuratiertes Gesamterlebnis.

Den Abschluss der Frühlingsreihe bilden Maria Köstlinger und Juergen Maurer am 17. Mai 2026 mit ihrer feinsinnigen Lesung Wien in Dur und Moll.

Weitere Informationen finden Sie unter www.edison.at/kultursalon