Kulturbrunch in Baden: Hochmair bringt „Werther“ auf die Bühne

Beim edison Kultursalon im Congress Center Baden verband ein Kulturbrunch Kulinarik mit Performance – im Zentrum: Philipp Hochmair als Werther.
Literatur zwischen Frühstück und Bühne
Im Rahmen der Reihe „Kuratiert-Köstlich“ wurde das Congress Center Baden erneut zum Schauplatz eines Formats, das Kultur und Gastronomie kombiniert. Während eines ganztägigen Brunchangebots mit Frühstück und Lunch wurde ein Bühnenprogramm präsentiert, das klassische Stoffe in zeitgenössischer Form aufgreift.
Am 12. April stand Philipp Hochmair im Mittelpunkt: Mit seiner Interpretation von Goethes „Werther“ brachte er eine Mischung aus Lesung, Monodram und Performance auf die Bühne.
Werther als zeitgenössische Innenschau
Hochmairs Inszenierung arbeitet mit dem Originaltext von Johann Wolfgang von Goethe, verknüpft diesen jedoch mit modernen Mitteln. Videoelemente und eine persönliche Erzählweise verschieben den Fokus von der klassischen Briefroman-Struktur hin zu einer unmittelbaren Innenperspektive der Hauptfigur.
Die Darstellung folgt weniger einer linearen Handlung als vielmehr einer emotionalen Verdichtung: Werthers Gefühlswelt wird zur Projektionsfläche für Fragen nach Selbstinszenierung, Überforderung und emotionaler Eskalation – Themen, die auch in einem digitalen Zeitalter anschlussfähig bleiben.
Format zwischen Salon und Event
Der Kultursalon knüpft an die Tradition historischer Wiener Salons an, übersetzt diese jedoch in ein Eventformat. Neben Hochmairs Auftritt umfasst die Frühlingsreihe weitere Programme – von literarischen Lesungen bis zu Musicalabenden.
Initiiert wurde das Format von Nikolaus Gutmann und Billy Vavken. Im Zentrum steht weniger eine klassische Aufführungssituation als vielmehr die Verbindung von künstlerischem Programm und sozialem Austausch.
Der Kultursalon zeigt damit, wie literarische Stoffe in einem erweiterten Rahmen präsentiert werden können – jenseits von Theater oder Lesung, eingebettet in ein kuratiertes Gesamterlebnis.
Den Abschluss der Frühlingsreihe bilden Maria Köstlinger und Juergen Maurer am 17. Mai 2026 mit ihrer feinsinnigen Lesung Wien in Dur und Moll.
Weitere Informationen finden Sie unter www.edison.at/kultursalon