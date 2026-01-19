Guido Maria Kucsko: EPISODES im ArtSpace

Für die Ausstellung im versteckten ArtSpace des Sammlerpaares Kathrin Weber und Axel Anderl, einem exklusiven Begegnungsort für kunstsinnige Menschen, hat Kucsko eigene Werke geschaffen – „Ten EPISODES for a Secret Place“: An den weißen Wänden des modernen Lofts in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Manufaktur prangen kleine neben monumentalen EPISODES – was sie eint, ist die in Ästhetik und Erzählung an den film noir erinnernde Bildsprache. Mit einer Ausnahme: „Conceptual Artist disappearing in his black Rectangle“ – die Arbeit zeigt die Untrennbarkeit von Werk und Urheber. Damit ist sie auch Verweis auf Kucskos einstiges Tätigkeitsfeld als Anwalt für Immaterialgüterrecht. Ebendiese Untrennbarkeit unterstreicht auch seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem film noir und dessen fatalistischen Themen – sie ist Ausdruck und Bekenntnis seiner Leidenschaft für die düster-zynischen Kriminalfilme der 40er und 50er Jahre.

Doch was wäre der film noir ohne seine ikonischen, atmosphärischen Jazzklänge? Eine Frage, die sich auch Kucsko stellte. Die Antwort lieferte ihm Suno AI: Mit der KI-Software komponierte – besser gesagt, generierte – er kurzerhand seine eigene Filmmusik, die seine EPISODES auf eine intermediale Ebene hebt. Den kunstaffinen, geladenen Gästen der Ausstellung – darunter WAM-Geschäftsführer Klaus Albrecht Schröder, Künstler Jakob Gasteiger und Sammler Werner Trenker – bot sich damit am 14. Jänner ein multisensorisches Erlebnis. Ein performativer Abend für alle Sinne, der bei kulinarischen Köstlichkeiten und angeregten Gesprächen seinen erfolgreichen Ausklang fand.