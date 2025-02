Was die Michelin-Tester überzeugt hat, sei vermutlich die Mischung aus dem Verständnis für die regionalen hoch- wertigen Produkte und die kreative Essenz eines soliden Handwerks. „Mein Antrieb ist die Liebe zum Kochen. Wir arbeiten mit regionalen Lebensmitteln, hinter denen Menschen stehen, die auf ihre Tiere schauen und ihre Felder mit Hingabe bestellen und dieser Kreislauf soll sich am Teller vom Gast mit ehrlichen, liebevoll zubereiteten Gerichten schließen. Ich hasse nichts mehr als lieblos zubereitetes Essen.“ Ihre Leidenschaft gibt Elisabeth Grabmer zahlreichen Lehrlingen weiter, die der Betrieb über die Jahre ausgebildet hat. So war sie die erste Chefin des mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten Philip Rachinger vom Restaurant „Ois“ im Mühltalhof.

Am Tag nach der Michelin-Gala waren Schüler der Tourismusschule in Bad Leonfelden in der Waldschänke auf Exkursion. „Seid mutig!“, habe sie vor allem den Mädchen mitgegeben, erzählt Grab- mer. Warum Frauen in der Spitzengastronomie noch rar sind und viele „in der Patisserie versteckt“ seien, kann sie sich nicht erklären. „Traut euch ins Abenteuer Gastronomie, werdet Köchinnen“, sagte sie ihnen. „Irgendwann könnt ihr Sterneköchinnen sein. Gastronomie ist voller Emotionen. Wir haben so einen schönen Beruf, in dem wir Gäste glücklich machen können“, wiederholt Grabmer ihre Motivationsrede. „Ich habe fast nicht aufhören können zu reden. Da geht das Temperament mit mir durch!“

In der Grieskirchener Sterneküche lässt sie die Arbeit am Hirsch dann ruhen. Der Rest soll am nächsten Tag als Lehrstück dienen. Die Teile werden vakuumiert und warten im Kühlraum auf die Weiterverarbeitung durch das Team. „Nicht, dass sie glauben, ich arbeite da im stillen Kämmerlein und lasse meine Mitarbeiter nichts lernen.“