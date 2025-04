Kathrin Röggla: Aufforderung zum Hinhören

Nichts sei schwieriger als das Zuhören, stellt die Schriftstellerin Kathrin Röggla in ihrem Essayband „Nichts sagen. Nichts hören. Nichts sehen.“ fest. Sie selbst hat es praktiziert. Zuletzt beim größten Neonazi-Prozess Deutschlands gegen die Terroranschläge der NSU („Nationalsozialistischer Untergrund“) von 2013 bis 2018. Ihre Erfahrungen ließ sie im Roman „Laufendes Verfahren“ zu Literatur werden.

Nun ergründet die 1971 geborene Salzburgerin in ihren Essays das Zuhören an sich. Ausgehend vom asiatischen Symbol der drei Affen, die sich dem Sehen, Hören und Sprechen verweigern, spannt sie den Bogen über tagesaktuelle Themen vom Klimawandel bis zu Donald Trump. Wir erreichten Röggla in Köln, wo sie mit ihrer Familie lebt.

Ist Ihr Buch „Nichts sagen. Nichts hören. Nichts sehen.“ eine Aufforderung, etwas zu sagen, hinzuhören und hinzuschauen?

Einerseits ja. Es soll aber vor allem darauf hinweisen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, hinzusehen, hinzuhören und etwas zu sagen, weil die Kommunikationsverhältnisse unter Druck geraten sind. Denken Sie nur an all die toxischen Diskurse oder, dass man die Ohren schon verschließt, weil man mit Katastrophennachrichten, mit wiederholten Pöbeleien überrannt wird. Aber auch das Gefühl, wenig ändern zu können, dass zu wenig passiert. Darauf setzen Rechtsextreme in ihrer fortwährenden Behauptung, sie alleine würden handeln.

Nehmen die drei Affen durch ihre Verweigerungen eine Schutzfunktion ein?

Das Bild kommt aus dem Buddhismus und da geht es darum, nichts Böses zu hören, zu sagen und zu sehen. Ich habe es ein wenig gewendet, auch um provokativ zu zeigen, dass wir kommunizieren müssen. Wir müssen hinschauen, wir müssen etwas sagen, aber nicht im Sinne einer Hetze.

Der Medienwissenschafter Bernhard Pörksen hat auch über das Zuhören geschrieben. Das kann doch kein Zufall sein, nicht?

Im Unterschied zu Herrn Pörksen geht es mir nicht um das Zuhören als reine Aufforderung, das ja auch etwas von Disziplinarmaßnahme haben könnte. Wie in der Schule, oder wenn Donald Trump sagt, jetzt müssen alle zuhören, jetzt rede ich. Zuhören ist keine Einbahnstraße, es bedeutet auch immer, zu spüren, wie etwas auf mich einwirkt. Zuhören ist etwas Dialogisches, und es findet in konkreten Rahmen statt, wir haben aber leider keine bewusste Kultur des Zuhörens.

Sie schreiben, man könnte die Menschheitsgeschichte als eine Geschichte des Lärms beschreiben.

Ich denke da spontan an das Gespräch von Donald Trump und Selenskij, wo der offensichtlich leise gesprochen und wenig gesagt hat, ihm aber unterstellt wurde, dass er schon viel zu viel gesagt habe. Tatsächlich redete fast immer nur Trump. Das war so typisch. Da wird imaginiert, dass ein fast schweigendes Gegenüber dauernd reden würde. Das ist der absolute Widerspruch, dass die Leute, die am lautesten schreien, das Gefühl haben, sie dürfen am wenigsten sagen und werden nicht gehört. Das ist die Fantasie autoritärer Personen.

Sie schreiben auch von einer weiteren Fantasie, nämlich der Zensur im Zuge von Wokeness und Political Correctness. Was passiert da?

Diese angeblich so heftige Zensur wird gerne imaginiert. Das ist Teil eines Kulturkampfes, der Dämonisierung des Gegenübers. Gleichzeitig wird Sprache eine Macht zugeschrieben. Man stellt sich vor, wenn nur die Sprache inklusiv genug ist, werden die gesellschaftlichen Verhältnisse dem nachfolgen. Eigentlich sollte ich als Schriftstellerin darüber glücklich sein, aber es ist erstaunlich, dass Symbolischem so eine Bedeutung zugewiesen wird.

Warum?

Gute Frage. Das Symbolische wird tatsächlich in dieser medial aufgeheizten Stimmung so gesehen, als wäre es der einzige Ort des Handelns. Tatsächlich erscheint auf einer politisch-ökonomischen Ebene handeln weitgehend nicht mehr möglich. Der Philosoph Slavoj Žižek sagte einmal, wir können uns eher den Untergang der Welt vorstellen als den Untergang des Kapitalismus, vielleicht müsste man heute von Neo-Feudalismus sprechen. Aber wir leben in Zeiten, in denen sich gerade sehr viel verändert. Wir merken das auch am Zuwachs der Linken in Deutschland, aber auch in Österreich, bei den Kommunalwahlen in Graz und in Salzburg beim Aufstieg der KP.