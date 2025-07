Markus Hinterhäuser: „Wir sind in einer Art Endspielsituation“

Von sinnlosen Morden erzählt auch Verdis „Macbeth“, den Sie in der furiosen Inszenierung von Krzysztof Warlikowski aus dem Jahr 2023 wieder aufnehmen.

Macbeth gehört tatsächlich zu den schonungslosesten und dunkelsten Analysen der Macht. Die Grausamkeit der Macht, der Irrsinn der Macht, das Irrewerden an der Macht und auch die Lächerlichkeit der Macht. Und dann kommen wir zu „Maria Stuarda“. Was den Komponisten an Schillers fantastischer Vorlage interessiert hat, sind die letzten Stunden vor der Hinrichtung Maria Stuarts. Bei ihrem Gang zum Schafott wird klar, was sie in ihrem Kleid eingewebt hat: „In my end is my beginning“. Sie inszeniert sich als katholische Märtyrerin, ganz im Gegensatz zur Protestantin Elisabeth von England. Stefan Zweig sprach im Zusammenhang von Maria und Elisabeth von einer „großen welthistorischen Antithese“. Endspiele, apokalyptisches Denken hat es in jedem Moment der Menschheitsgeschichte gegeben. Im letzten Buch des Neuen Testaments erscheint die „Apokalypse“ des Johannes als Offenbarung. Jeder Vision vom Ende der Welt wohnt also der Wortbedeutung nach auch die Vision eines neuen, auch tröstenden Himmels inne. Einen nahezu kosmischen Trost erfahren wir in Mahlers „Lied von der Erde“ in der Inszenierung von Peter Sellars. In Peter Eötvös’ Oper „Drei Schwestern“ sieht man diesen merkwürdigen Zustand der Illusionslosigkeit, das Verschwinden aller Träume, aller Wünsche, aller Hoffnung. Und dennoch bleibt immer der alles bestimmende Gedanke: Es wird weitergehen, wir werden dort hinkommen, wo wir hinkommen wollen.

Donizettis Belcanto-Oper inszeniert der Theaterregisseur Ulrich Rasche. Wie kamen Sie auf ihn?

Ich habe ihn lange zu dieser Oper hin verführt. Mich hat der Kontrapunkt, die Dialektik zwischen dem, was in dieser unfassbar schönen Belcanto-Oper musikalisch erlebbar ist, und der Monumentalität von Rasches Bühnenarchitektur interessiert. Diese Maschinerie aus drei riesigen Scheiben, die ständig in Bewegung sind, ist wie geschaffen für dieses Königinnendrama. Eine dieser Scheiben könnte Schottland sein, eine andere England und dann gibt es dahinter noch eine immens große dritte Scheibe, die unter anderem eine fantastische Reflexionsfläche für die Stimmen ist.

Das Zeitgeschehen schwingt wieder in Ihrem Programm mit, Machthaber und kriegerische Auseinandersetzungen stehen im Zentrum. Kann man auch das aktuelle Programm der Festspiele als Kommentar zur Weltlage interpretieren?

Nächstes Jahr wird es vielleicht anders sein. Ich programmiere nicht auf dem Reißbrett. Manches passiert mir auch. Das ist ja das Schöne. Es ist so eine Mischung aus Interesse an den Stücken und vielleicht auch aus Intuition. Ich bin planetenweit davon entfernt, irgendeine Art von Belehrung vorzunehmen. Für mich ist die Untersuchung von Kunstwerken, auch im Hinblick auf das, was sie uns heute zu erzählen vermögen, von allergrößter Wichtigkeit. Weder können wir so tun, als würden wir in einem politikfreien Raum leben, noch ist je ein großes Kunstwerk in einem politikfreien Raum entstanden. Mit Tagespolitik hat das weniger zu tun. Deren Trostlosigkeit interessiert mich auf der Bühne nicht. Das Entscheidende ist das Öffnen eines Denkraums, eines Reflexionsraums.