Bini Guttmann: Mit Chuzpe gegen jeden Antisemitismus

Die Wahl des FPÖ-Politikers Walter Rosenkranz zum Ersten Nationalratspräsidenten wäre gesetzlich nicht vorgeschrieben gewesen. Die Mehrheit der Abgeordneten folgte schließlich aber doch der Usance, für den Kandidaten der bei der Nationalratswahl erstplatzierten Partei zu stimmen.

Traditionell nimmt der Nationalratspräsident gemeinsam mit anderen Staatsspitzen am Novembergedenken teil. Die Kultusgemeinde pflegt allerdings keine offiziellen Kontakte zur FPÖ. Während daher dieses Jahr die Staatsspitzen gemeinsam mit der IKG an der Shoa-Namensmauer der in der NS-Zeit Ermordeten gedenkt, will Rosenkranz einen Kranz am Judenplatz niederlegen.

Vertreter der Jüdischen österreichischen Hochschüler:innen (JÖH) und anderer jüdischer Organisationen verunmöglichen das allerdings, indem sie eine Menschenkette um das dortige Holocaust-Denkmal bilden. „Bitte respektieren Sie das Gedenken an unsere Vorfahren. Wir wollen nicht mit Ihnen gedenken, wir wollen nicht, dass Sie unseren Vorfahren ins Gesicht spucken“, sagt Bini Guttmann zu Rosenkranz, der schlagender Burschenschafter ist.

Derzeit arbeitet der Jurist Guttmann als Konzipient in einer Wiener Kanzlei. Dabei kommen ihm seine rhetorischen Fähigkeiten ebenfalls zugute. Dass er Chuzpe hat, stellte er bereits als Schulsprecher unter Beweis. Damals gelang es ihm, an der Zwi Perez Chajes-­Schule die Schuluniform abzuschaffen.