Da niemand reagierte, die Vermummten jedoch ihr Geschrei wiederholten, dazwischen lachten, sagte ich scherzhaft: „Euch versteht niemand, I could translate, if you want me to.“ Der Größere der beiden starrte kurz mich an, brüllte dann wieder: „Are there zionist pigs on the train?“

„You should ask in German, Turkish, or Arabic“, erklärte ich ihnen. Die Situation verdrehte sich ins Absurde. „Shut up!“, fuhr mich der Kleinere an. Sie brüllten und lachten wieder, bis ein stämmiger, junger Mann mit seitlich am Kopf hochgeschorenen, schwarzen Haaren die beiden in einer Sprache anschrie, die weder ich verstand, noch die beiden Vermummten – doch die meisten der dicht gedrängt stehenden Fahrgäste, denn sie murmelten zustimmend.

„All zionist pigs are Nazis!“, sagte der kleinere Vermummte zu dem stämmigen, jungen Mann mit hochgeschorenen, schwarzen Haaren, der nun mich fragte: „Was wollen die beiden Idioten, was soll das mit Nazis?“ In perfektem Deutsch. „Er meint, wir alle sind Schweine und Nazis, keine Ahnung, was die beiden wollen“, sagte ich zu dem stämmigen, jungen Mann mit hochgeschorenen, schwarzen Haaren und ignorierte – nervös und zufällig – die ursprüngliche Bedeutung der Botschaft der Vermummten. Er rief etwas in den Waggon, das so wie vorher weder ich noch die beiden Vermummten verstehen konnten.