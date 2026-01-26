Auftakt zum 67. Wiener Kaffeesiederball in der Julius Meinl Lounge

Beim Empfang in der Julius Meinl Lounge waren unter anderem Christina Meinl, Christoph Rosner, Doris und Franz Felber, Opernsänger Clemens Unterreiner, Konditormeister Leo Jindrak sowie Josef Sigl von der Trumer Privatbrauerei anwesend.

Der VIP-Auftakt diente als Treffpunkt vor dem Einzug der Ehrengäste und dem offiziellen Beginn des Balls, der traditionell von den Wiener Kaffeesiedern gestaltet wird.