Kabarett-Gala in Wien sammelt für Gewaltopfer

In der Casanova haben sich auch heuer wieder Kabarettistinnen und Kabarettisten für eine Benefizgala zugunsten von Gewaltopfern auf die Bühne gestellt. Die Veranstaltung stand im Zeichen zunehmender gesellschaftlicher Gewaltphänomene und sammelte Spenden für entsprechende Hilfsangebote.

Auffällig war in diesem Jahr der höhere Frauenanteil im Programm, der laut Veranstaltern erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt über jenem der männlichen Künstler lag.