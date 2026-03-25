Kabarett-Gala in Wien sammelt für Gewaltopfer

Kabarettist:innen traten in der Wiener Casanova für den guten Zweck auf. Der Erlös der Veranstaltung soll Opfer von Gewalt unterstützen.
Kabarett für den guten Zweck
In der Casanova haben sich auch heuer wieder Kabarettistinnen und Kabarettisten für eine Benefizgala zugunsten von Gewaltopfern auf die Bühne gestellt. Die Veranstaltung stand im Zeichen zunehmender gesellschaftlicher Gewaltphänomene und sammelte Spenden für entsprechende Hilfsangebote.
Auffällig war in diesem Jahr der höhere Frauenanteil im Programm, der laut Veranstaltern erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt über jenem der männlichen Künstler lag.
Programm zwischen Satire und persönlichen Geschichten
Den Auftakt machte Antonia Stabinger, Gewinnerin des Österreichischen Kabarettpreises 2025, mit Auszügen aus ihrem aktuellen Programm. Es folgte Sebastian Humi, der als Newcomer mit einem autobiografisch geprägten Set über Integrationserfahrungen auftrat.
Vor der Pause stand Eva Maria Marold auf der Bühne, die mit ihrem Programm „Frauen und Kinder zuerst“ satirische Szenen präsentierte. Im zweiten Teil trat Manfred Antonius Distel mit einer Hommage an den deutschen Komiker Heinz Erhardt auf.
Den Abschluss gestaltete Magda Leeb, die mit Auszügen aus ihrem Programm „Aufpudeln“ das Publikum unterhielt.
Tombola und Spendensammlung
Ein fixer Bestandteil der Veranstaltung war erneut die Tombola, die von Marika Lichter moderiert wurde. Die Nachfrage nach Losen war laut Veranstaltern hoch, zahlreiche Preise wurden verlost.
Der Reinerlös des Abends soll laut Veranstaltern bei rund 15.000 Euro liegen und Projekten zugutekommen, die sich dem Schutz von Gewaltopfern widmen.
Gäste aus Kultur und Wirtschaft
Unter den Gästen befanden sich unter anderem Brigitte Kren, Eser Akbaba, Gaston Glock, Andrea Glock sowie Alexander T. Scheuwimmer.
Die Veranstaltung klang in geselliger Atmosphäre aus, zahlreiche Gäste blieben auch nach dem offiziellen Programm vor Ort.