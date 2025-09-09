Julian Rachlin: Ekstase heilt die Welt

Aber wie soll das einer umsetzen, dem die Zerreißproben quasi genetisch eingeschrieben sind? Auch die russischen Freunde sind isoliert, und sie sind schon biografisch bedingt zahlreich: Der Bub emigrierte im Alter von drei Jahren mit der jüdischen Familie aus der Sowjetunion und blieb, mehr dem Zufall folgend, in Wien hängen. Der Großvater wurde im ukrainischen Mariupol geboren, der Vater in Tiefrussland, Mutter und Sohn in Litauen. „Und wer leidet? Immer die Menschen, es gibt überall gute und weniger gute. Natürlich haben wir eine Verantwortung“, fährt er fort. „Aber dass Künstler, nur weil sie Russen sind, nur noch in Russland und China auftreten können, ist eine Tragödie.“

So schließen sich um ihn jetzt mehrere Klammergriffe gleichzeitig. Exemplarisch in Polen: Dort habe man ihm zuerst verboten, Tschaikowsky zu spielen. Vor drei Wochen sei dann Jerusalem Symphony aus Warschau ausgeladen worden.

So wie schon fast überall. England hat eine Tournee storniert, neun Konzerte in allen wichtigen Städten des Landes. „Auch Japan ist zu“, skizziert er das globale Ausmaß des Verhängnisses. „Dort stellt man israelische Orchester auf dieselbe Stufe wie russische. Und in China sind wir not welcome.“ Der Monolog legt an Leidenschaft zu. „Jerusalem Symphony steht für eine Stadt, die alle Religionen vereint und nur Frieden haben will. Wir spielen auch arabische Musik und planen eine CD mit jüdischen, muslimischen und katholischen Gebeten.“