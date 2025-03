Hier taucht er hinter einer unscheinbaren Fabriksfassade in seine zweite kreative Heimat, das Atelier, ein und bringt die hochkarätige Musikanlage auf Touren. Musik ist Stimmungsverstärker und Gefühlskatalysator für den Deutschen aus Baden-Württemberg mit leidenschaftlich gepflegten spanischen Wurzeln. 2008 erkochte er in Frankfurt erstmals eine Drei-Sterne-Wertung, 2016 eröffnete er sein Restaurant in Döbling und war ab 2019 lange Österreichs einziger Drei-Sterne-Koch. Seit Jänner teilt sich der 56-Jährige die höchste Auszeichnung des Guide Michelin mit dem Steirereck im Stadtpark.

„Ich freue mich sehr, dass das Steirereck jetzt endlich auch drei Sterne hat. Wir waren die Ersten. Das war nicht immer einfach“, streift Amador die Erinnerung an eine Zeit, in der er sich in der neuen Heimat als „Persona non grata“ gefühlt hat. „Wir haben etwas Einzigartiges geschaffen, aber der Einzige zu bleiben, war ja nicht meine Vision. Mehr Sterne sind gut für die Stadt, gut für alle anderen Restau- rants und für die nächste Generation, damit die sieht: Es lohnt sich“, sagt er.