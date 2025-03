Premiere bei Johann Strauss 2025: Versuchsstation „Zigeunerbaron“

Dass viele heute eine der besten Operetten von Johann Strauß nicht mehr unter ihrem Originaltitel „Der Zigeunerbaron“ aufführen wollen, mag jeder sehen, wie er will. Roland Geyer, Intendant des Strauß-Jahres, beauftragte einen der meistgespielten deutschen Dramatiker, Roland Schimmelpfennig, mit einer Neudeutung. Eine gute Wahl, wie die Premiere in der Halle E im Museumsquartier jedoch bedauerlicherweise nur erahnen ließ.

Denn Schimmelpfennig machte genau das Richtige. Er übertitelte die Geschichte über Ausgestoßene, Verlorene, die durch Kriegswirren alles verloren haben, als „Lied vom Rand der Welt – ,Zigeunerbaron‘“. Die Texte der Arien belässt er wie im Original, entfernt das „Z-Wort“, zeigt jene Menschen, die von der Gesellschaft verachtet wurden und noch immer werden, als nomadische Stahlarbeiter und lässt in seinem Text jeder einzelne Figur genug Raum, ihr eigenes Elend zu präsentieren.

Regisseur Nurad David Calis zeigt ein Mixtum aus realen Menschen und mystischen Wesen. So sind die Stahlarbeiter anonymisierte Gestalten, die vermummt in phantasievollen Kostümen durchs Geschehen leiden. Saffi, eine türkische Prinzessin, hält sich selbst für eine solche Nomadin, denn sie wird von Czipra, bei Schimmelpfennig, einer undefinierbaren Camperin, großgezogen. Barinkay, der Sohn der ehemaligen Besitzer, die im Krieg alles aufgeben mussten, kehrt als Staatenloser auf das Gut seiner Eltern in einem Sumpfland zurück. Dort herrscht der Schweinezüchter Zsupán, der auf seinem Schlachthof, samt Fleischhauerei Menschen und Schweine ausbeutet.

Das klingt alles logisch. Calis lässt sein Personal auf einer Drehbühne (Anne Ehrlich) agieren. Das Szenario changiert zwischen einem wilden Campingplatz, einer Fleischhauerei und einer Garage, wo Zsupáns Mercedes parkt. Sehr gut, Schimmelpfennigs Wortspielereien mit dem Namen der Automarke. Der Tiefsinn seines Texts schimmert in der Aufführung jedoch nur höchst selten durch. Etwa in der Szene, wo Homonay auftritt und Soldaten für den Krieg anheuert, drängen sich Gedanken an die Aufrüstungseuphorie in Europa auf. Von dieser Brisanz haben aber nicht mehr etwas mitbekommen, denn einige Besucher haben bereits in der Pause die Vorstellung verlassen.