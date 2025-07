Die „echte Salzburger Mozartkugel“ ist, lassen Sie mich ehrlich sein, um nichts bekömmlicher als ihre zahllosen Derivate im In- und Ausland. Darüber hinaus ist sie seit 2021 in rumänischer Hand (wo sich bereits die Original-Niemetz-Schwedenbombe aufhält). Erzeugt wurde die echte Mozartkugel bisher dennoch im tatortnahen Grödig (Flachgau), nun wird das Werk infolge Insolvenz geschlossen.

Der Mozartkugel zu entkommen, ist gleichwohl aussichtslos. Denken Sie nur an die „Original Salzburger Mozartkugel“, die noch um einen Dreh echter als die echte ist: 1890 vom Salzburger Konditor Paul Fürst ersonnen und seither klugerweise weder nach Rumänien noch sonstwohin veräußert, darf laut Gerichtsentscheid nur sie in silbernes Stanniolpapier mit blauem Aufdruck gewickelt werden. In dieser Couture nährt sie in fünfter Generation das Traditionsunternehmen.

Dabei kenne ich niemanden, dem die Mozartkugel als Kreation schmeckt. Zu schwer, zu bitter, in der degenerativen Milchschokoladeausführung wiederum zu süß – aber das Leben ohne sie scheint unvorstellbar. Es geht ihr da wie den Sängerknaben, deren Hervorbringungen das empfindliche Ohr foltern. Singende Knaben tragen den Misston aus physiologischen Gründen in sich, denken wir an den gefragten Nahostpolitiker „JJ“. Aber die Sängerknaben sind Teil der kollektiven Identität. Und noch etwas haben sie mit der echten Mozartkugel gemeinsam: Es geht ihnen wirtschaftlich miserabel, weil sich der Zulauf diesseits und jenseits der großen Teiche stark rückläufig entwickelt.