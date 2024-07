Josh Shapiro

Lori Shapiro stammt aus Bucks County, Pennsylvania. Sie hat ihr Leben ebenfalls dem Dienst an der Gemeinschaft gewidmet. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie für ein IT-Beratungsunternehmen und erwarb einen Master-Abschluss in Wissenschaft, Technologie und öffentliche Politik an der George Washington University. Ihre erste Station im öffentlichen Dienst war das Weiße Haus, wo sie unter der Clinton-Administration in der Abteilung für Wissenschafts- und Technologiepolitik tätig war.

Nach der Geburt ihres ersten Kindes kehrten sie nach Pennsylvania zurück. Lori und Josh leben nach dem Prinzip des Tikkun Olam, dieses lehrt, dass Akte der Freundlichkeit die Welt reparieren können. Gemeinsam mit ihren Kindern engagieren sie sich in der Gemeinschaft, insbesondere in Organisationen, die sich gegen Hunger und Armut einsetzen.

Die First Lady von Pennsylvania ist Ehrenvorsitzende der Pennsylvania Breast Cancer Coalition und Mitglied des Vorstands des Philadelphia Art Museum. In ihrer gemeinsamen Freizeit geht das Paar gerne mit ihren Hunden Bentley und Bo in Harrisburg spazieren.