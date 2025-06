Au sah auch die Lücke zwischen Ausbildung und Karriere, die sich vor allem in der Pandemie vergrößerte. „Viele sind großartig ausgebildet, finden aber nach dem Studium den Schritt in die reale Welt nur schwer.“ Genau da setzt die Agenturplattform neuen Typs an, die Au geschaffen hat. Die Plattform Kalos – benannt nach dem altgriechischen Begriff für das Schöne, Gute, Wahre – ist mehr als eine Jobbörse. Sie ist Mentoringprogramm, Netzwerk, Wissensdatenbank, Marktplatz. Und vor allem ein Werkzeug zur Selbstermächtigung.

Entscheidend seien etwa die Fragen „Wer bin ich als Musiker oder Musikerin? Was kann ich, wohin will ich? Irene Au beschreibt diesen Prozess, den Kalos unterstützt und den sie für essenziell für eine Karriere hält, als „Roadmapping“. Der Begriff aus der Unternehmensberatung wird in die klassische musikalische Ausbildung übertragen: „Wir beginnen mit einer auf die Person bezogenen SWOT-Analyse: Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Dann zeigen wir, was möglich ist.“