News Logo
ABO

Video - Hermann Staudinger: „Räume zu schaffen, ist eine lohnende Tätigkeit“

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Artikelbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Menschen

In seinen Bildwelten teilt Hermann Staudinger seine Faszination für Gold. In seinem Glanz gebändigt, nutzt er es als eine Art Türöffner: Seine Kunst soll Räume öffnen, die zur Reflexion einladen und emotional berühren – eine Durchsicht auf die Essenz des Lebens

von

Atelierbesuch bei Hermann Staudinger

© VGN | Osama Rasheed

Videos

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Patricia Paulina Karrer: „Künstler:innen sollen nicht verkauft, sondern beteiligt werden“
Menschen
Patricia Paulina Karrer: „Künstler:innen sollen nicht verkauft, sondern beteiligt werden“
236 Millionen für Klimtbild: „Das ist natürlich crazy!“
News
236 Millionen für Klimtbild: „Das ist natürlich crazy!“
Spitzentöne: Hoffnung in Babler – aber Sorgen um Wiens Kultur
Politik
Spitzentöne: Hoffnung in Babler – aber Sorgen um Wiens Kultur
Wie Erfolgsautor Frank Schätzing genüsslich den Weltuntergang bewirtschaftet
Menschen
Wie Erfolgsautor Frank Schätzing genüsslich den Weltuntergang bewirtschaftet
Salzburger Festspiele: Roxane Duran ist die neue Buhlschaft
Menschen
Salzburger Festspiele: Roxane Duran ist die neue Buhlschaft
Hermann Staudinger: „Räume zu schaffen, ist eine lohnende Tätigkeit“
Menschen
Hermann Staudinger: „Räume zu schaffen, ist eine lohnende Tätigkeit“
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER