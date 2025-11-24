In seinen Bildwelten teilt Hermann Staudinger seine Faszination für Gold. In seinem Glanz gebändigt, nutzt er es als eine Art Türöffner: Seine Kunst soll Räume öffnen, die zur Reflexion einladen und emotional berühren – eine Durchsicht auf die Essenz des Lebens
Video - Hermann Staudinger: „Räume zu schaffen, ist eine lohnende Tätigkeit“
