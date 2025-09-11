Kunst, Musik und „Ekstase“: Herbstgold-Festival 2025 in Eisenstadt eröffnet

Kurator Vitus Weh präsentierte zum Auftakt zwei Kunstinstallationen: Das Fahnenwerk „Diesseits des Himmels“ des Künstlers Christian Kosmas Mayer, das auf einem historischen Gemälde von Albrecht Christoph Dies basiert, sowie die „Brücke mit zwei Wegen“ der britisch-polnischen Künstlerin Kasia Fudakowski am Leopoldinenteich.

Ergänzt wurde der Rundgang durch die Ausstellung „Die Erde halten. Hofgärtner in Eisenstadt“ im Gärtnerhaus, konzipiert von Brigitte Krizsanits, die den Beruf der Hofgärtner und die Pflanzensammlungen der Esterházy thematisiert.